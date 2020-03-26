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Около 2,6 млрд рублей налогов перечислила ВСЖД за два месяца 2020 года в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области

26 марта 2020

Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерними обществами компании, расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь-февраль текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов 2,9 млрд руб., что на 86 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило около 2,6 млрд руб.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

  • в бюджет Республики Бурятия – более 216,5 млн руб.;
  • в бюджет Забайкальского края – более 77,8 млн руб.;
  • в бюджет Республики Саха (Якутия) – более 1,2 млн руб..

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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