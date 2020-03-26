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В Иркутской области на 26 марта случаев заболевания коронавирусом не выявлено

26 марта 2020

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На территории региона по данным на утро 26 марта случаев заболевания коронавирсуом не зарегистрировано, сообщает региональный минздрав. При этом в России за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом резко выросло на 163 до 658 человек. В Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на вирус COVID-19, заразившимся было 73 года и 88 лет.

Всего с 1 февраля в аэропорту Иркутска досмотрено 45826 пассажиров. На самоизоляции в регионе находятся 4347 человек, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр, инфекции не выявлено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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