В Иркутской области на 26 марта случаев заболевания коронавирусом не выявлено

На территории региона по данным на утро 26 марта случаев заболевания коронавирсуом не зарегистрировано, сообщает региональный минздрав. При этом в России за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом резко выросло на 163 до 658 человек. В Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на вирус COVID-19, заразившимся было 73 года и 88 лет.

Всего с 1 февраля в аэропорту Иркутска досмотрено 45826 пассажиров. На самоизоляции в регионе находятся 4347 человек, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр, инфекции не выявлено.