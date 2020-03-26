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Игорь Кобзев проверил соблюдение мер предосторожности на железнодорожном вокзале в Иркутске

26 марта 2020

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вечером 25 марта проверил, как соблюдаются меры предосторожности в связи с коронавирусом на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский.

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В здании вокзала и в вагонах обеспечена проверка тепловизорами. В случае обнаружения тревожных симптомов предусмотрен оперативный вызов медиков.

Пассажиры пожаловались главе региона, что на вокзале не хватает мест, где можно помыть руки. Он потребовал исправить эту ситуацию.

- Вокзалы, как и любые другие места массового скопления людей, необходимо контролировать особенно тщательно. Чтобы снизить риск заражения, людей с признаками недомогания надо изолировать еще до приезда врачей. Для этого нужно предусмотреть отдельные купе и, возможно, даже вагоны, - отметил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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