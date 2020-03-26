ФНС разъяснила порядок предоставления вычетов авторам литературных произведений

Авторы литературных произведений при исчислении НДФЛ с гонораров за них могут применить профессиональный налоговый вычет. Он равен сумме затрат на создание такого произведения. Если же затраты не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в размере 20% от суммы полученного дохода.

Зачастую интересы авторов при взаимоотношениях с третьими лицами представляют сторонние организации. Они действуют на основании агентского договора от имени и за счет авторов. ФНС России обращает внимание: затраты авторов на оплату услуг таких компаний не могут учитываться при определении суммы профессионального налогового вычета.

Напоминаем, что для получения такого вычета необходимо подать письменное заявление налоговому агенту. Если такового нет, то вычет можно заявить при представлении декларации по НДФЛ в инспекцию по окончании налогового периода.