Как работают банки на следующей неделе

Большинство банковских офисов на следующей неделе будут работать в обычном режиме, подтвердили SIA.RU в банках.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом объявил следующую неделю, с 28 марта по 5 апреля, нерабочей. Однако финансовых организаций это не коснется. В своем обращении Владимир Путин говорил, что продолжат работать структуры жизнеобеспечения, к которым относятся банки. Поэтому на следующей неделе банковские офисы продолжат обслуживать клиентов по стандартному графику.

При этом часть сотрудников банков из-за эпидемии коронавируса ранее уже была переведена на «удаленку». «Чтобы защитить здоровье наших клиентов и сотрудников, а также уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции, мы приняли ряд мер, включая перевод сотрудников ряда отделений на работу по методу непересекающихся смен и усиление дезинфекции во всех офисах банка, – рассказали в Райффазйленбанке. – Также мы перевели на работу из дома всех сотрудников головного офиса, имеющих возможность выполнять свои функции удаленно».

Перевод сотрудников не сказался на работе банковских офисов. На следующей неделе работа отделений будет выстроена таким образом, чтобы клиенты могли решить все требующие визита в банк вопросы, отметили в банке «Открытие».

Кроме того, банки напоминают, что большинство услуг по-прежнему доступны в удаленных каналах.