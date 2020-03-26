Налог по вкладам свыше 1 млн руб. введут не раньше 2021 года

Введение налога в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн руб. и налога на выводимые за рубеж дивиденды по ставке 15% возможно не раньше 2021 года, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. С предложением ввести эти налоги выступил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в связи с распространением коронавируса.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что поправки об этом предполагаются к принятию в ближайшее время. А вот вступление в силу будет отложено. Вводиться они должны по действующим нормам с 2021 года, такой порядок положен по Налоговому кодексу, если речь идет о введении новых налогов, заявил Аксаков.

Кроме того, налог на дивиденды нужно попытаться согласовать с теми странами, с которыми Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения, эта процедура займет время. Как ранее отмечал президент, Россия выйдет из таких соглашений в одностороннем порядке с теми странами, которые не примут ее предложения.