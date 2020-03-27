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Банк России отменяет с 1 апреля комиссию для банков при переводах между физическими лицами в СБП

27 марта 2020

Банк России отменяет комиссию для банков при переводах между физическими лицами в Системе быстрых платежей. Нулевой тариф на переводы начнет действовать с 1 апреля 2020 года, и продлится льготный период до конца июня 2022 года. Это позволит банкам снизить и собственные издержки, и расходы клиентов при переводах. Особенность системы в том, что она позволяет совершать переводы между счетами вне зависимости от того, в каком банке они открыты. Главное, чтобы банк отправителя и получателя были участниками СБП.

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«Кроме того, Банк России в качестве одной из мер по обеспечению доступности платежей для населения в условиях распространения короновирусной инфекции с 1 мая установил для банков предельные тарифы по переводам физических лиц. Так, банки не могут взимать плату за переводы до 100 тысяч рублей в месяц в Системе быстрых платежей. Для переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц предусмотрена предельная комиссия в размере не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за каждый перевод», – рассказал Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

Система быстрых платежей начала работать чуть больше года назад. На начало марта 2020 года с ее помощью жители России перевели около 85 млрд рублей. Круглосуточный доступ к системе возможен с помощью установленного на мобильном устройстве приложения, обсуживающего банка. Сам процесс перевода денег занимает всего несколько секунд, а для операции требуется только номер телефона получателя.

Список банков-участников постоянно пополняется (перечень можно посмотреть на сайте sbp.nspk.ru). На 25.03.2020 к СБП подключились 52 банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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