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SuperJob выделит 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

27 марта 2020

Сервис по поиску работы SuperJob выделит малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. в качестве помощи в борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. 

«Мы в Superjob понимаем, что сейчас происходит с малым и средним бизнесом. Это серьезный удар по всей экономике страны. Мы приняли решение выделить 1 млрд рублей на рекламу, размещение вакансий и другие бонусы для поддержки всех наших клиентов из малого и среднего предпринимательства. Также как президент SuperJob я объявил следующую неделю в нашей компании рабочей. Все наши менеджеры будут на связи с клиентами. Если вы еще думаете, что делать, — просто присоединяйтесь. Вместе мы сильнее», - отметил основатель SuperJob Алексей Захаров. 

Для того, чтобы воспользоваться поддержкой от SuperJob, представителям компаний-клиентов достаточно связаться со своими личными менеджерами, которые будут работать без перерывов и выходных. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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