Банк «Союз» расширил ассортимент подарочных сертификатов онлайн сервисов на бонусной витрине

Лучший способ сдержать распространению вируса — как можно меньше контактировать с другими людьми, особенно в метро, в магазинах и на работе. Поэтому сегодня многие остаются дома. Банк «Союз на помогают как можно реже выходить из дома и проводить время с пользой, особенно в условиях карантина и самоизоляции. бонусной витрине собрал подарочные сертификаты сервисов, которыепомогают как можно реже выходить из дома и проводить время с пользой, особенно в условиях карантина и самоизоляции. Банк «Союз на

На бонусной витрине банка доступны подарочные сертификаты Яндекс.Еда – сервиса доставки еды из любимых кафе и ресторанов. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и других городах России. Яндекс.Еда работает более чем с 12 тысячами ресторанов.

Участникам программы лояльности банка доступны подарочные сертификаты крупнейшего стримингового сервиса аудиокниг Storytel. Сервис позволяет слушать аудиокниги, где угодно: во время тренировки, готовки еды, дороги на работу и обратно, в самолёте, перед сном и когда угодно ещё. Библиотека Storytel — это тысячи аудиокниг в отличном качестве.

На бонусной витрине банка доступны подарочные сертификаты для приобретения п одписки онлайн кинотеатра Okko. Вы получите доступ к 20 000 фильмов в превосходном качестве и без рекламы и еженедельное обновление каталога. В подписку входит мировое и российское кино, артхаус, мультфильмы, документальные и образовательные программы и сериалы.

Вы можете приобрести подарочные сертификаты на подписку от онлайн кинотеатра MEGOGO. Более 190 телеканалов, более 7000 фильмов, сериалов и мультфильмов из премиальной коллекции по подписке. Качественное ТВ - зарубежные, федеральные и интерактивные каналы.

На бонусной витрине банка доступны подарочные сертификаты для приобретения п одписки онлайн кинотеатра START— доступного по всему миру онлайн видеосервиса лучших российских фильмов, сериалов и мультфильмов. START можно смотреть на любом устройстве и по всему миру.

П одарочные сертификаты сетевого сервиса Xbox Live. Став владельцем подписки Gold, вы получаете множество привилегий в сервисе Xbox Live, среди которых доступ к особому мультиплееру в играх, уникальные скидки до 75% на различные предложения магазина Xbox Live, регулярные бесплатные игры и многое другое.

Подарочные сертификаты РЕСПУБЛИКИ – магазина книг, подарков и настроения. Широкий ассортимент книг, канцтоваров, винила, арт-альбомов лучших европейских и американских издательств, товаров для детей, всевозможных гаджетов, стильных предметов декора, яркой посуды и занятной еды. Возможна доставка товара на дом.

Полный список сертификатов наших партнеров доступен на главной странице бонусной витрины.

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