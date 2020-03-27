Солид Банк рассказал о цифровой трансформации банкинга

Солид Банк принял участие в конференции «Цифровая трансформация и банковские технологии». Спикером от банка выступил руководитель Диджитал Блока АО «Солид Банк» Александр Ким.

В Москве в гостинице Марриотт Новый Арбат прошла практическая конференция «Цифровая трансформация и банковские технологии», которая стала площадкой для продуктивного обсуждения как никогда ранее актуальных вопросов цифровой трансформации в банковском секторе.

На конференции собрались руководители банков, заместители председателей правлений, IT-директоры, операционные директоры, руководители служб, отвечающих за цифровые изменения в банках из России и стран СНГ. От лица Солид Банка с докладом выступил Александр Ким, руководитель одного из самых передовых и технологически развитых подразделений банка, Диджитал Блока.



В эпоху стремительного развития и повсеместной интеграции информационных технологий банковский сегмент в России находится в авангарде диджитализации. Перед банками стоит задача создания оптимальной цифровой стратегии развития и ее оперативной реализации. Эпидемиологическая обстановка в мире диктует необходимость максимального ухода в онлайн.



В течение двух рабочих дней участниками конференции было подробно рассмотрено 25 докладов из ведущих финансовых институтов России, которые послужат основой для решения практических задач в области цифровой трансформации и развития банковских технологий и бизнес-процессов.