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На БрАЗе после ремонта открылась одна из заводских столовых

27 марта 2020

На Братском алюминиевом заводе улучшают условия питания работников. Одна из столовых на промплощадке полностью отремонтирована, сообщают в компании.

  

На территории Братского алюминиевого завода 7 cтоловых. Одна из них – столовая в здании Управления главного механика – не ремонтировалась более 20 лет. В конце 2019 года ее планово закрыли на ремонт. В помещении были заменены системы отопления и водоснабжения, в обеденном зале обновили и усилили освещение, полы и стены приобрели новый вид. Работы завершились в марте 2020 года. После открытия к своим обязанностям приступил новый коллектив столовой.  

- В этой столовой питаются порядка 350 человек в день – работники ближайших корпусов электролиза №8-9, сотрудники филиала ООО «ИСО» в Братске, предприятия «Тимокс», а также работники других подрядных организаций, - пояснил директор по персоналу БрАЗа Роман Лебедев. 

- Мы сделали еще один шаг для улучшения организации питания наших работников – заводчан и подрядчиков. Ремонтные работы продолжались достаточно долго, более полугода, в связи с полной заменой системы отопления в здании, сделать частичный ремонт оказалось проблематично. Сейчас все работы завершены, столовая работает в обычном режиме. Уже получаем хорошие отзывы от посетителей, - рассказала Марина Барнич, начальник административно-хозяйственного отдела БрАЗа. 

Ремонт столовой УГМ – совместный проект завода и компании «Содексо ЕвроАзия». Оператор питания профинансировал работы на сумму 500 тысяч рублей. Вложения БрАЗа составили порядка 2 млн рублей. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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