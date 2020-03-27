На БрАЗе после ремонта открылась одна из заводских столовых

На Братском алюминиевом заводе улучшают условия питания работников. Одна из столовых на промплощадке полностью отремонтирована, сообщают в компании.

На территории Братского алюминиевого завода 7 cтоловых. Одна из них – столовая в здании Управления главного механика – не ремонтировалась более 20 лет. В конце 2019 года ее планово закрыли на ремонт. В помещении были заменены системы отопления и водоснабжения, в обеденном зале обновили и усилили освещение, полы и стены приобрели новый вид. Работы завершились в марте 2020 года. После открытия к своим обязанностям приступил новый коллектив столовой.

- В этой столовой питаются порядка 350 человек в день – работники ближайших корпусов электролиза №8-9, сотрудники филиала ООО «ИСО» в Братске, предприятия «Тимокс», а также работники других подрядных организаций, - пояснил директор по персоналу БрАЗа Роман Лебедев.

- Мы сделали еще один шаг для улучшения организации питания наших работников – заводчан и подрядчиков. Ремонтные работы продолжались достаточно долго, более полугода, в связи с полной заменой системы отопления в здании, сделать частичный ремонт оказалось проблематично. Сейчас все работы завершены, столовая работает в обычном режиме. Уже получаем хорошие отзывы от посетителей, - рассказала Марина Барнич, начальник административно-хозяйственного отдела БрАЗа.

Ремонт столовой УГМ – совместный проект завода и компании «Содексо ЕвроАзия». Оператор питания профинансировал работы на сумму 500 тысяч рублей. Вложения БрАЗа составили порядка 2 млн рублей.