В Иркутской области до 1 мая будет создан фонд защиты дольщиков

В Иркутской области создаётся фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.Его созданием занимается министерство строительства, дорожного хозяйства региона. Фонд будет унитарной некоммерческой организацией. Разработан его устав, формируются составы попечительского и наблюдательного советов. Постановление о создании фонда подписал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Завершить регистрацию организации необходимо до 1 мая. Затем будет назначен генеральный директор, набраны сотрудники, составлен план деятельности. Текущую деятельность организации будут финансировать из средств областного бюджета.

Задача фонда - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, права которых были нарушены недобросовестными застройщиками. Он будет заниматься достройкой зданий, включенных в единый реестр проблемных объектов, застройщики которых признаны банкротами. По каждому возможность завершения строительства будет рассматриваться индивидуально.