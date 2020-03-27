Минтруд объяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели

Минтруд подготовил для работников и работодателей рекомендации в связи с нерабочей неделей в России с 30 марта по 3 апреля.

Министерство напомнило, что выходные были объявлены «с сохранением за работниками заработной платы». «Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», - говорится в сообщении Минтруда.

Как пояснили в ведомстве, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются. Кроме того, нерабочие дни не относятся к праздничным, поэтому оплата должна производиться в обычном, а не повышенном размере, добавили в Минтруде.