В Иркутской области ситуация на продовольственном рынке стабилизировалась после ажиотажа на прошлой неделе

В Иркутской области ситуация с ценами в организациях розничной торговли находится норме. Цена гречневой крупы в зависимости от сорта колеблется в диапазоне от 40 до 89 рублей за килограмм, сахара от 34 до 46 рублей, макаронных изделий от 26 до 82 рублей. В розничных сетях имеются запасы социально значимых товаров, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

В муниципальных образованиях Иркутской области спрос на продтовары сохраняется на обычном уровне, дефицита нет, сообщает ведомство. Ситуация на рынке стабилизировалась после ажиотажа на прошлой неделе, когда на фоне распространения коронавирусной инфекции скупались продукты питания и предметы личной гигиены.

Продолжает работу горячая линия, организованная для мониторинга цен и наличия продовольственных товаров - 8950-072-30-50 ежедневно с 08.00 до 22.00.