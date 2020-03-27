Новости

В Иркутской области ситуация на продовольственном рынке стабилизировалась после ажиотажа на прошлой неделе

27 марта 2020

В Иркутской области ситуация с ценами в организациях розничной торговли находится норме. Цена гречневой крупы в зависимости от сорта колеблется в диапазоне от 40 до 89 рублей за килограмм, сахара от 34 до 46 рублей, макаронных изделий от 26 до 82 рублей. В розничных сетях имеются запасы социально значимых товаров, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Читайте также:

Цены на гречку в Иркутске снизились на 7,9%
25 марта 2020
Сообщения о бесконтрольном росте цен на сахар не подтвердились
24 марта 2020

В муниципальных образованиях Иркутской области спрос на продтовары сохраняется на обычном уровне, дефицита нет, сообщает ведомство. Ситуация на рынке стабилизировалась после ажиотажа на прошлой неделе, когда на фоне распространения коронавирусной инфекции  скупались продукты питания и предметы личной гигиены.

Продолжает работу горячая линия, организованная для мониторинга цен и наличия продовольственных товаров - 8950-072-30-50 ежедневно с 08.00 до 22.00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пустые полки в магазинах 2020, последние новости #пустыеполки #кризис2020":
Все материалы сюжета (14)


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Каждая пятая компания в РФ урежет зарплаты из-за коронавируса
Россияне начали экономить на салонах красоты и увеличили траты на лекарства
«Плохая идея». Эксперты оценили решение ввести налог на вклады и инвестиции свыше 1 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании