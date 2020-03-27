Спортивные клубы и фитнес-центры Иркутска закроют с 30 марта

В Иркутске с 30 марта по 3 апреля из-за коронавируса приостановят работу все государственные, областные, муниципальные и частные спортивные клубы и фитнес-центры. Ограничение вводится согласно указу временно исполняющего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Распоряжение о закрытии муниципальных спортивных учреждений сегодня подписал начальник управления по физической культуре и спорту администрации областного центра Дмитрий Эверт.

– Сегодня на территории города функционирует более четырехсот спортивных организаций. Тренировочный процесс во всех спортклубах города будет приостановлен. В помещениях проведут меры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитанников и предотвращения распространения коронавируса, – отметил Дмитрий Эверт.

Напомним, ранее распоряжением вице-мэра Иркутска Руслана Болотова были отменены все официальные городские физкультурные и спортивные мероприятия на территории города.