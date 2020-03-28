ВТБ упрощает условия начисления процентов на остатки по текущим счетам

С 1 апреля 2020 года ВТБ упрощает условия начисления процентов на остатки по текущим счетам. Вместо начисления дохода на остаток по счету Мультикарты, для получения которого надо было соблюдать ряд критериев, банк предлагает более простые и выгодные условия по накопительному счету «Копилка».

Клиенты смогут открыть неограниченное количество таких счетов, получая по первому из них (с опцией «Сбережения» по Мультикарте) до 7% годовых (для клиентов Привилегии — до 7,5%) в первые 3 месяца пользования «Копилкой». Начисление процентов происходит на любую сумму, находящуюся на «Копилке».

Держатели Мультикарты могут увеличивать свои накопления, подключив опцию «Сбережения». Например, если раньше в течение месяца на счете Мультикарты у клиента было 50 тыс. руб., то при ежемесячных тратах в 40 тыс. руб. доход на остаток по карте составлял около 85 руб. При использовании «Копилки» ежемесячная сумма начислений с опцией «Сбережения» увеличится до 270 рублей в первые 3 месяца пользования, до 210 руб. — в последующие, что эквивалентно 2700 руб. в год.