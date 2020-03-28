Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1264 человек

Кобзев: «Мы проверим всех людей, с кем контактировала пациентка с предварительным положительным тестом на коронавирус»
В Иркутской области появилась пациентка, чей предварительный тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Исполняющий обязанности Губернатора региона Игорь Кобзев заверил, что у власти есть списки всех людей, с которыми она контактировала, включая пассажиров и экипаж самолета, работников аэропорта, таксиста и ее родных. «Все они в обязательном порядке будут проверены на наличие инфекции», – заявил глава региона.