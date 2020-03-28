Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1264 человек

В России общее число заразившихся коронавирусом за 27 марта увеличилось на 228 и достигло 1264 человек, умерших — четверо.

Напомним, что за предыдущие сутки, 26 марта, было выявлено 196 случаев заражения, один человек умер.