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Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1264 человек

28 марта 2020

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28 марта 2020

В России общее число заразившихся коронавирусом за 27 марта увеличилось на 228 и достигло 1264 человек, умерших — четверо.

Напомним, что за предыдущие сутки, 26 марта, было выявлено 196 случаев заражения, один человек умер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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