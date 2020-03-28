Ростех разработал систему для искусственной вентиляции легких нескольких пациентов от одного аппарата

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова представила опытный образец системы российского производства, позволяющей осуществлять вентиляцию легких сразу нескольких пациентов от одного аппарата без риска перекрестного заражения. Разработчиком технического решения является холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, сообщается на сайте компании.

Разработка представляет собой систему одноразовых дыхательных контуров, переходников и фильтров для вентиляции легких до четырех пациентов, исключающую перекрестное заражение между ними.

«Последние две недели показали, что во всем мире формируется дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Наши зарубежные коллеги пытаются обеспечить вентиляцией из одного прибора ИВЛ от одного до четырех пациентов. Однако это ведет к риску передачи инфекции от одного пациента к другому. Благодаря командной работе ФМБА России, Госкорпорации Ростех и холдинга «Швабе» нам удалось создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до четырех пациентов без риска перекрестного заражения», – рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Еще одно достоинство разработки – ее универсальность. Система совместима как с любыми отечественными аппаратами ИВЛ, так и с зарубежными изделиями. Производством одноразовых комплектов контуров вентиляции в составе холдинга займется Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС).