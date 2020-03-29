Полиция разыскивает 30 пассажиров рейса Новосибирск-Иркутск для проверки на коронавирус

Пассажиров рейса 5227 Новосибирск-Иркутск просят отозваться для проверки на коронавирусную инфекцию. Причина этого - госпитализация 62-летней женщины, которая прибыла в Иркутск из Объединённых Арабских Эмиратов этим рейсом из Новосибирска, где была пересадка. 28 марта у неё был официально подтвержден диагноз заражения коронавирусом.

На данный момент установлены и направлены на тестирование 47 контактировавших с ней человек - пассажиров того же рейса. Еще 30, соблюдая все меры безопасности, медикам, полиции и Росгвардии предстоит найти. Их оперативный штаб и просит отозваться, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения инфекции.

Необходимо обратиться по телефону горячей линии 8 (3952) 399-999 и сообщить свое местонахождение. Все эти люди будут обследованы и направлены в режим самоизоляции.