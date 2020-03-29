Новости

Игорь Кобзев подписал указ о закрытии с 30 марта в Приангарье мест массового скопления людей

29 марта 2020

Игорь Кобзев подписал указ о закрытии с 30 марта по 3 апреля на всей территории Иркутской области мест массового скопления людей, кроме аптек и продуктовых магазинов. Об этом исполняющий обязанности Губернатора региона сообщил в своем аккаунте в сети Инстаграм.

«Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие места общественного питания. То же самое касается салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, соляриев. Временно прекращается работа объектов розничной торговли и торговых центров. Исключение — аптеки, аптечные пункты и продуктовые магазины», — сообщает глава региона.

Читайте также:

Улицы Иркутска обрабатывают дезинфицирующим раствором из-за коронавируса
29 марта 2020
Игорь Кобзев посетил ТРЦ «ЯркоМолл» и призвал иркутян оставаться дома
29 марта 2020

Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки.

«Прошу отнестись с пониманием: ограничения дадут нам дополнительные возможности по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией», — отмечает Игорь Кобзев.

Напомним, что в Иркутской области у пятерых жителей зафиксированы сомнительные анализы на коронавирус, все они проходят дополнительное обследование, окончательный результат известны после прохождения трех тестов. Один случай заражения уже официально подтвержден. Положительный результат на коронавирус зафиксировали у женщины, которая вернулась в Иркутск из Объединённых Арабских Эмиратов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (450)


Реклама на сайте

Налог на доход по вкладам: как и когда его будут взимать #налог #вклады
5 вопросов о налоге на вклады
Силуанов прокомментировал инициативу по налогообложению процентов по вкладам
«Плохая идея». Эксперты оценили решение ввести налог на вклады и инвестиции свыше 1 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании