Игорь Кобзев подписал указ о закрытии с 30 марта в Приангарье мест массового скопления людей

Игорь Кобзев подписал указ о закрытии с 30 марта по 3 апреля на всей территории Иркутской области мест массового скопления людей, кроме аптек и продуктовых магазинов. Об этом исполняющий обязанности Губернатора региона сообщил в своем аккаунте в сети Инстаграм.

«Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие места общественного питания. То же самое касается салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, соляриев. Временно прекращается работа объектов розничной торговли и торговых центров. Исключение — аптеки, аптечные пункты и продуктовые магазины», — сообщает глава региона.

Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки.

«Прошу отнестись с пониманием: ограничения дадут нам дополнительные возможности по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией», — отмечает Игорь Кобзев.

Напомним, что в Иркутской области у пятерых жителей зафиксированы сомнительные анализы на коронавирус, все они проходят дополнительное обследование, окончательный результат известны после прохождения трех тестов. Один случай заражения уже официально подтвержден. Положительный результат на коронавирус зафиксировали у женщины, которая вернулась в Иркутск из Объединённых Арабских Эмиратов.