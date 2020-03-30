Банка «Союз» сообщил режим работы с 30 марта по 5 апреля 2020 года

Банк продолжит обслуживание клиентов в рамках предоставления дистанционных услуг, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

Банк рекомендует всем клиентам управлять своими финансами с помощью удобного мобильного приложения «Банк СОЮЗ Онлайн» или воспользоваться личным кабинетом в «Интернет-банке».

Приложение «Банк СОЮЗ Онлайн» доступно для iOS и Android. Войти в «Интернет-банк» можно по прямой ссылке online.banksoyuz.ru или перейти по кнопке «Интернет-банк» с главной страницы сайта банка www.banksoyuz.ru. Функционал «Интернет-банка» и мобильного приложения предоставляется клиентам банка «Союз» бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).