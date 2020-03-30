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Банка «Союз» сообщил режим работы с 30 марта по 5 апреля 2020 года

30 марта 2020

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» офисы банка "Союз"  в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года осуществлять обслуживание клиентов не будут.

Банк продолжит обслуживание клиентов в рамках предоставления дистанционных услуг, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

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Банк рекомендует всем клиентам управлять своими финансами с помощью удобного мобильного приложения «Банк СОЮЗ Онлайн» или воспользоваться личным кабинетом в «Интернет-банке». 

Приложение «Банк СОЮЗ Онлайн» доступно для iOS и Android. Войти в «Интернет-банк» можно по прямой ссылке online.banksoyuz.ru или перейти по кнопке «Интернет-банк» с главной страницы сайта банка www.banksoyuz.ru. Функционал «Интернет-банка» и мобильного приложения предоставляется клиентам банка «Союз» бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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