Дальневосточный банк вновь признан Банком России значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг

Дальневосточный банк вновь включен в Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг. Всего в реестр вошли 26 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Значимыми на рынке платежных услуг кредитные организации признаются в том случае, если их доля на рынке федерального округа составляет не менее 2 % от одного из показателей деятельности: объем операций с использованием карт; количество эмитированных карт; количество действующих банкоматов и торговых терминалов; объем переводов электронных денежных средств.

На сегодняшний день число выпущенных Дальневосточным банком платежных карт в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири превышает 1 миллион. Кроме того, Дальневосточный банк четвертым в России приступил к выпуску банковских карт совместно с международной платежной системой JCB.

С пресс-релизом Центрального Банка РФ можно ознакомиться здесь.