Опубликовано обращение Председателя Правления Россельхозбанка к клиентам банка

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Б.П. Листов на официальном фате опубликовав обращение к клиентам.

" Уважаемые клиенты Россельхозбанка!



Наш Банк всегда был и остается гарантом стабильности для многих представителей реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, финансового рынка. Мы являемся источником уверенности для миллионов граждан, которые доверили нам свои накопления и получили кредитные средства.



В текущих условиях Россельхозбанк сохраняет верность своим традиционным принципам открытости, надежности и ориентированности на интересы клиентов. Банк остается точкой опоры для всех своих партнеров.



Наши подходы к работе с клиентами становятся более гибкими. Банк готов реализовать предложенные Президентом России меры поддержки тех, кто оказался в сложной ситуации. Это касается граждан, среднего и малого бизнеса, микропредприятий. Мы индивидуально подходим к каждой организации и к каждому человеку. Стараемся помочь стабилизировать финансовое положение.



В нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в вашем распоряжении более 350 офисов Банка. Вы сможете провести платежи, расчеты и другие необходимые операции.

При этом всё то же самое можно сделать и не выходя из дома, через наш интернет-банк или мобильное приложение, что я вам и рекомендую.

Круглосуточно доступна «горячая линия» помощи действующим и потенциальным клиентам.



Я уверен, что мы вместе преодолеем все сложности, совместно найдем новые точки роста, а наши отношения будут крепнуть и развиваться в долгосрочной перспективе. Банк готов к конструктивному диалогу с каждым из вас. Ведь сегодня человеческие отношения выходят на первый план. Взаимопонимание, поддержка друг друга и общее спокойствие – то, на что сейчас мы все будем опираться.

Желаю вам сохранять позитивный настрой. Берегите себя и своих близких! "