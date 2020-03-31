Клиенты банка «Открытие» за 2019 год инвестировали в полисы «Росгосстрах Жизнь» более 7,5 млрд рублей

По итогам 2019 года сборы компании «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу «Открытие») составили 13,8 млрд рублей. Доля розницы банка «Открытие» в общих сборах в прошлом году достигла 55% и превысила 7,5 млрд рублей.

5,8 млрд рублей клиенты розничного сегмента банка «Открытие» инвестировали в продукты инвестиционного страхования жизни «Росгосстрах Жизнь» (более 42 тысяч полисов), включая ИСЖ с регулярными взносами «Страйк». Более 1,7 млрд рублей инвестировано в накопительное страхование жизни (более 23 тысяч полисов).

«В 2019 году «Росгосстрах» вернулся на рынок страхования жизни и нам удается обеспечивать высокие темпы роста в сегменте сложных инвестиционно-накопительных продуктов, — отмечает генеральный директор компании «Росгосстрах Жизнь» Алексей Руденко. — «Росгосстрах Жизнь» за первый год работы на рынке увеличила долю рынка в сегментах инвестиционного и накопительного страхования жизни до 4,3% и стала шестой по этому показателю среди крупнейших игроков. Безусловно, такой результат был бы невозможен без нашего ключевого партнера – банка «Открытие», который обладает одной из самых масштабных сетей банковских офисов в России».

Для справки:

Страховщик жизни группы «Открытие», развивающийся на базе приобретенной в декабре 2018 года компании, получил официальное наименование ООО СК «Росгосстрах Жизнь» 13 марта 2019 года. С конца 2018 года Банк «Открытие» предложил своим клиентам полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни от новой дочерней компании во всей сети своего присутствия.