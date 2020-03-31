«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Райффайзенбанка на уровне ruAAA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Райффайзенбанка на уровне ruAAA. Прогноз по рейтинг сохранен на стабильном уровне.

Агентство указывает, что рейтинг Райффайзенбанка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также высоким уровнем корпоративного управления. Кроме того, Райффайзенбанк обладает системной значимостью для российской банковской системы и высокой значимостью для материнской банковской группы, что обеспечивает высокую вероятность предоставления экстраординарной поддержки со стороны материнского банка, отмечает «Эксперт РА».

«Райффайзенбанк на протяжении многих лет демонстрирует cтабильно высокие результаты деятельности. У нас сильные рыночные позиции, мы входим в топ-10 по ключевым финансовым показателям. Также мы один из самых эффективных банков на российском рынке, так как у нас один из самых высоких показателей рентабельности капитала и один из самых низких показателей соотношения затрат и доходов. Райффайзенбанк имеет стабильную базу фондирования, исторически перевыполняет обязательные нормативы, а качество кредитного портфеля остается на рекордно высоком уровне», — прокомментировала Екатерина Овчинникова, директор по связям с инвесторами и фондирования Райффайзенбанка.

1 При оборотах менее 100 тысяч рублей РФ в месяц вводится дополнительная плата за пользование терминалами.