Сайт, чат-бот и стартап-ланч: Райффайзенбанк обновляет программу по работе со стартапами

Райффайзенбанк развивает каналы для привлечения новых решений и технологий в рамках внутренней программы по работе со стартапами. Это удобный сайт, где стартап может предложить свое решение; еженедельный стартап-ланч с продукт-оунерами Райффайзенбанка и чат-бот в Telegram для подачи заявок.

Программа по работе со стартапами, существующая в банке с 2016 года, — уникальный фреймворк работы с молодыми компаниями, которые предлагают инновационные, мало проверенные в деле технологии, сервисы или решения. Программа позволяет проверять гипотезы в максимально сжатые сроки: каждый пилот длится всего несколько месяцев. Успешные пилоты отправляются в продуктив.

Объединенной командой банка и стартапа в процессе пилота проверяются технологические и бизнес гипотезы. Так, к примеру, в одном из пилотов в 2019 году проверялась идея подачи заявки на потребительский кредит через чат-бот в мессенджерах. Пилот провели за три месяца, критерии успеха были достигнуты, и сейчас сотрудничество со стартапом Botmother масштабируется.

Как стартапу попасть в программу?

На сайте startup-raiffeisen.ru есть подробная информация о программе, ее этапах и преимуществах для участников, требования к предлагаемому решению и, конечно, возможность предложить свое решение банку, заполнив анкету.

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Молодые технологические компании могут предложить свое решение непосредственно владельцам ключевых продуктов, сервисов и платформ Райффайзенбанка в ходе cтартап-ланча — еженедельной видео-конференции с банком. Каждое выступление длится не более трех минут, далее живой диалог с непосредственными заказчиками. В случае, если предложенный продукт покажется интересным, команда инноваций поможет выстроить работу над пилотом.

Стартап ланчи проходят каждый вторник в 11.00 по московскому времени. Подать заявку на участие можно по ссылке: https://startup-raiffeisen.ru/startup-lunch

— еженедельной видео-конференции с банком. Каждое выступление длится не более трех минут, далее живой диалог с непосредственными заказчиками. В случае, если предложенный продукт покажется интересным, команда инноваций поможет выстроить работу над пилотом. Стартап ланчи проходят каждый вторник в 11.00 по московскому времени. Подать заявку на участие можно по ссылке: https://startup-raiffeisen.ru/startup-lunch С помощью Telegram-бота @Rstartup_bot можно заполнить анкету для подачи заявки, что и на сайте, и так же быстро попасть в рабочую воронку программы по работе со стартапами. Многие компании и предприниматели предпочитают вести деловую переписку в привычных им мессенджерах, поэтому Райффайзенбанк реализовал и такую возможность.



«Новые идеи и разработки появляются на нашем живом рынке каждый день, и, чтобы отлавливать и развивать наиболее ценные для нас, нам важно уметь быстро валидировать их жизнеспособность. Для внешних, приходящих к нам с рынка идей и разработок мы создали инфраструктуру и упрощенный процесс онбординга, благодаря которому умеем на конвейере тестировать технологии и сервисы. Входная воронка имеет сразу несколько фильтров, поэтому мы решили максимально сократить по времени и упростить этап первого контакта с банком, предложив несколько новых каналов прямого взаимодействия: сайт, видео-демо и бота. При этом мы сохраняем и обеспечиваем максимальную объективность в наших предпочтениях и приоритетах по отношению к предлагаемым решениям, напрямую демонстрируя их всем продуктовым командам банка на регулярной основе.», — пояснила Евгения Овчинникова, руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка.