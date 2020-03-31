Частные клиенты доверили Россельхозбанку более 1,2 трлн рублей

Объем привлечённых средств физических лиц Россельхозбанка на 27.03.2020 превысил 1,2 трлн рублей, увеличившись на 13,6 млрд в текущем месяце. С начала года портфель физических лиц увеличился на 5,1% (59,3 млрд).





«Динамичный рост показателя обусловлен высоким уровнем доверия к Банку со стороны клиентов – физических лиц. РСХБ предлагает гибкие условия и конкурентные депозитные программы, постоянно работает над повышением сервиса обслуживания частных лиц. Мы будем и дальше расширять продуктовую линейку для того, чтобы каждый клиент мог выбрать оптимальный вариант вложения свободных денежных средств», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



Банк предлагает широкую линейку вкладов и обеспечивает одинаково комфортные условия размещения депозита для разных целей: от сохранения средств с получением максимального дохода до возможности распоряжаться средствами на счете, не теряя начисленных процентов.



Максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц составляет в рублях РФ 6,5% годовых, в долларах США 1,3% годовых.



Клиентам предоставлена возможность проводить операции по вкладам без посещения офисов Банка, используя дистанционные каналы обслуживания, такие как банкомат, информационно – платежный терминал, Интернет-банк и Мобильный банк. При оформлении вкладов дистанционно действуют повышенные процентные ставки.



Для свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода Россельхозбанк предлагает оформить накопительный счет с начислением 5% годовых в рублях на ежедневный остаток денежных средств. Открыть накопительный счет можно как в отделении Банка, так и дистанционно в Интернет – банке или Мобильном банке.