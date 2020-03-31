Альфа-Банк в Иркутске открыл ипотечный центр

Альфа-Банк продолжает открывать ипотечные центры в городах страны. Теперь и жители Иркутска смогут оформить ипотеку по адресу ул. Литвинова, д. 2.

На площади почти 100 квадратных метров созданы максимально комфортные условия для обслуживания клиентов. Оборудованы переговорные комнаты для комфортного оформления сделок. Также в новом ипотечном центре клиенты могут воспользоваться депозитарием.

Специалисты банка проконсультируют по условиям ипотечных программ, помогут рассчитать стоимость кредита и оформить договор купли-продажи. Также в офисе клиенты могут получить подробную информацию о риэлтерских, страховых компаниях и застройщиках – партнерах банка в регионе, ознакомиться и воспользоваться их предложениями.

Заявку на одобрения ипотеки можно подать через цифровой сервис: личный кабинет ипотечного заемщика, через который можно без потери времени и посещений офиса подать документы и получить одобрение. Вся процедура займет до 5 минут.

«Ипотека — это часть большого пути к решению квартирного вопроса, который начинается с правильного выбора риелтора и застройщика, поиска жилья. Потом заемщик выходит на сделку, приобретает желанную квартиру, делает ремонт. Задача Альфа-Банка – сделать весь этот процесс предельно простым и понятным для клиента, - отмечает Ольга Беспечная, региональный управляющий ОО «Иркутский» Альфа-Банка. - Открывая ипотечные центры, мы создаем условия, которые позволяют принимать важные решения в максимально комфортной для клиента обстановке, получив всестороннюю квалифицированную помощь в подготовке и проведении сделки».

Альфа-Банк предлагает широкий выбор ипотечных программ сроком до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет от 10% стоимости квартиры. Максимальный размер займа — до 30 млн рублей. Кредит на покупку жилья в новостройке можно получить по ставке от 8,59%, на вторичном рынке - от 8,99%. Кредитные средства на рефинансирование ипотечных кредитов других банков доступны по ставке от 8,99%.

Альфа-Банк – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская база составляет 543 тыс. корпоративных клиентов и 5,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.

Одновременно с этим Альфа-Банк – создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store - 4.9 из 5; в Google Play - 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.

Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком №1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.