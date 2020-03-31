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Банк России приостанавливает покупку золота

31 марта 2020

Банк России приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке, сообщил регулятор, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари:

– С нашей точки зрения золото – лучшая ставка в 2020 году. ФРС и ее печатный станок не спит. Однако у Банка России своя и абсолютно справедливая логика. Банк России должен продавать валюту от имени Министерства финансов. И регулятор заинтересован в максимальной ликвидности своих резервов. Золото намного менее ликвидный актив, чем суверенные облигации.

Доля золота в резервах Банка России составляет 20-22%. На фоне вероятного в ближайшие месяцы снижения размера международных резервов за счет сокращения ликвидной части доля золота автоматически будет расти. Какие расходы будут у казны в ближайшее время, сказать сложно. Платить зарплату, например, врачам золотом – вряд ли хорошая идея.

Естественно, данная новость негативна для российских золотодобывающих компаний. К покупке золота Банк России, вероятно, вернется, когда нефть превысит заветные $43 за баррель, и Банк России снова возобновит покупку валюты по бюджетному правилу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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