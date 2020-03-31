Мишустин: новый налог по вкладам не связан с ситуацией в экономике

Глава правительства России Михаил Мишустин пояснил, налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб, не связан с ситуацией в экономике. Он заверил, что проценты с зарплатных счетов не будут облагаться этим налогом, сообщает «РИА Новости».

«Речь не идет о текущей экономической ситуации, а о необходимости обеспечить стабильность финансово-экономической бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе»,— заявил премьер во вторник в ходе совещания правительства .

Господин Мишустин подчеркнул, что впервые налог коснется доходов, которые будут получены в 2021 году.