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Мишустин: новый налог по вкладам не связан с ситуацией в экономике

31 марта 2020

Глава правительства России Михаил Мишустин пояснил, налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб, не связан с ситуацией в экономике. Он заверил, что проценты с зарплатных счетов не будут облагаться этим налогом, сообщает «РИА Новости».

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«Речь не идет о текущей экономической ситуации, а о необходимости обеспечить стабильность финансово-экономической бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе»,— заявил премьер во вторник в ходе совещания правительства .

Господин Мишустин подчеркнул, что впервые налог коснется доходов, которые будут получены в 2021 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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