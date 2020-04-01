Банк "Открытие" заработал за два месяца 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль банка «Открытие» за первые два месяца 2020 года по РСБУ составила 4,6 млрд рублей. Нормативы достаточности капитала выполняются банком с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 марта составил 13,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) за 2 месяца 2020 года составили 19,1 млрд руб., что на 15% лучше результата за аналогичный период прошлого года (16,5 млрд). Положительное влияние на данный результат оказал в том числе рост чистого комиссионного дохода на 40% (с 3,2 млрд. руб. до 4,5 млрд. руб.).

За январь-февраль 2020 года активы банка «Открытие» увеличились на 1%. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) вырос на 10 млрд. до 1,4 трлн. рублей. При этом розничный кредитный портфель превысил 400 млрд. рублей.

В январе-феврале средства клиентов на счетах и депозитах банка «Открытие» увеличились на 17 млрд (+1%) до 1,8 трлн рублей. Объем вложений в ценные бумаги за период сократился на 94 млрд рублей (12%).