Предприятия, организующие рабочие места для уволенных работников, получат субсидии от Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области прорабатывает вопрос о реализации мероприятий по поддержке работодателей. Об этом заявила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Для тех, кто организует временные рабочие места для работников, находящихся под риском увольнения, планируется предоставление субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на возмещение затрат (части затрат) на оплату труда сотрудников, в том числе на уплату налогов, сборов и страховых взносов.

По итогам совещания органам местного самоуправления рекомендовано проинформировать работодателей о возможности их поддержки в рамках дополнительных мероприятий. Муниципальные власти совместно с органами занятости населения должны будут оперативно собрать информацию о работодателях, нуждающихся в государственной поддержке.

Данные должны быть собраны не позднее 2 апреля. По вопросам реализации мероприятий по поддержке работодателей можно обратиться в министерство труда и занятости Иркутской области по телефону 33-62-35.