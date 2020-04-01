Предприятия, организующие рабочие места для уволенных работников, получат субсидии от Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области прорабатывает вопрос о реализации мероприятий по поддержке работодателей. Об этом заявила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.
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Для тех, кто организует временные рабочие места для работников, находящихся под риском увольнения, планируется предоставление субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на возмещение затрат (части затрат) на оплату труда сотрудников, в том числе на уплату налогов, сборов и страховых взносов.
По итогам совещания органам местного самоуправления рекомендовано проинформировать работодателей о возможности их поддержки в рамках дополнительных мероприятий. Муниципальные власти совместно с органами занятости населения должны будут оперативно собрать информацию о работодателях, нуждающихся в государственной поддержке.
Данные должны быть собраны не позднее 2 апреля. По вопросам реализации мероприятий по поддержке работодателей можно обратиться в министерство труда и занятости Иркутской области по телефону 33-62-35.