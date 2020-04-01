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Бронирование путевок в санатории приостановлено до 1 июня

1 апреля 2020

Исключением могут стать только лица, находящиеся в служебных командировках или служебных поездках, сообщают в городской администрации.

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Согласно указу временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, до 1 июня в регионе будет приостановлено бронирование мест в санаториях и детских лагерях круглогодичного действия.

В отношении граждан, уже проживающих в указанных организациях, рекомендовано обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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