Бронирование путевок в санатории приостановлено до 1 июня

Исключением могут стать только лица, находящиеся в служебных командировках или служебных поездках, сообщают в городской администрации.

Согласно указу временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, до 1 июня в регионе будет приостановлено бронирование мест в санаториях и детских лагерях круглогодичного действия.

В отношении граждан, уже проживающих в указанных организациях, рекомендовано обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц.