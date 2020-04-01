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Владелец иркутского Арт-завода "Доренберг" решил обнулить аренду для общепита

1 апреля 2020

Один из собственников иркутского Арт-завода "Доренберг" Евгений Ефремов объявил об обнулении аренды для общепита и скидках для других арендаторов креативного пространства, а также обратился с открытым письмом  к собственникам и управляющим объектов коммерческой недвижимости в Иркутске. 

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«Все резиденты завода из категории предприятий общественного питания, вынужденные закрыться, получают 100% скидку на аренду до окончания пандемии коронавируса в России, –  отметил Евгений Ефремов. –  Остальные предприниматели-арендаторы, которые несут убытки в связи с коронавирусом, получат арендные каникулы или отсрочку. Единого решения для всех быть не может: каждый бизнес индивидуален».

Собственник также сообщил о намерении увеличить бюджет на продвижение Арт-завода "Доренберг" и представленных на этой площадке марок и компаний.

Кроме того, он предложил собственникам и управляющим объектов коммерческой недвижимости в Иркутске объединиться с целью общего обращения к губернатору.

«Мы все сегодня оказались в непростом положении: экономическая ситуация в стране и мире поставила под удар наш бизнес. Финансовую нагрузку на арендодателей необходимо снизить. Этому могут послужить, в частности, антикризисные коммунальные и налоговые тарифы, инициированные главой региона», –  подытожил Евгений Ефремов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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