Как изменится мир после коронавируса? 5 трендов трансформации от экспертов РСХБ

Текущая ситуация с распространением вируса COVID-19 со всей очевидностью показывает необходимость поиска альтернативы пространственной организации общества и преобладающей экономической модели. В ряде стран привычный уклад жизни надолго изменится. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка предлагает взглянуть на наиболее возможные тренды социально-экономической трансформации в связи с глобальными вызовами.

Рурализация

В обществе существенно возрастет мотивация к переезду в сельскую местность, где привычный уклад жизни гораздо более устойчив, чем в городе. По оценке Центра отраслевой экспертизы РСХБ, сельская местность в России с учетом имеющейся инфраструктуры в течении нескольких лет готова принять минимум 2-3 млн человек. Если принимать в расчет более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения. Всего 100 лет назад в РСФСР в сельской местности проживало более 80 млн человек. В начале XX века в Российской Империи (в рамках современных границ России) в селах проживало более 100 млн человек.

Ускорение процесса рурализации (дезурбанизации) в России может произойти при дальнейшем наращивании объемов льготного сельского кредитования. На текущий момент Россельхозбанк, первым в стране начавший выдавать льготные ипотечные кредиты, фиксирует свыше 29 тысяч обращений по сельской ипотеке на сумму более 63 млрд рублей.

Изменение структуры занятости

Интернет уже освободил многих людей, особенно творческих профессий, от необходимости регулярно посещать офис. Программисты, журналисты, копирайтеры, дизайнеры, архитекторы получили возможность работать удаленно. Сейчас, во время пандемии коронавируса проходит интереснейший социальный эксперимент: работодатели вынуждены переводить офисных сотрудников на удаленную работу в массовом порядке. Многие — и работодатели, и работники — по результатам поймут, что их постоянное присутствие в строго определенном месте вовсе не является обязательным. Но, конечно, в удаленной работе есть и свои минусы: руководителям может не хватить возможности осуществлять контроль, а возможности передачи невербальной информации существенно ограничены.



Скорее всего, структура занятости полностью к докризисной не вернется. Можно прогнозировать рост потребности в программистах, операторах различных служб доставки и интернет-магазинов, медицинских и социальных работниках.

Рост инвестиций в hi-tech и инновации

Последствия пандемии и волатильности на сырьевых и финансовых рынках, вероятно, скажутся ростом инвестиций в технологии, способствующие децентрализации и дезурбанизации. Среди них стоит отметить технологию дополненной и виртуальной реальности, передачи больших массивов данных на значительные расстояния. Все более популярными будут финансовые вложения в строительство автоматизированных и роботизированных складов в удаленной местности, в развитие воздушного транспорта (личного и беспилотного), а также в альтернативную энергетику.



Насколько интенсивно развитие технологий будут способствовать дезурбанизации? Одно можно сказать с уверенностью: мало кто откажется пользоваться преимуществами городской жизни, находясь при этом вне городских границ и не испытывая дискомфорта, который пока еще сопутствует жизни в сельской местности.

Продовольственная переориентация

Центр отраслевой экспертизы РСХБ с высокой долей вероятности прогнозирует увеличение спроса на «локальную», «гиперлокальную» и выращенную собственными руками еду. Паническая скупка продовольствия вряд ли выйдет за рамки торговых сетей и совсем маловероятно коснется деревенского магазина.



«Локальная» еда уже сегодня становится внятной альтернативой глобальной продовольственной модели. Учитывая, что в решении вопросов продовольственного самообеспечения у России есть преимущество — большие площади, пригодные для ведения сельского хозяйства, можно ожидать стремительного развитии тренда по употреблению местной еды, так называемого «локаворства». Оно подразумевает преобладание в рационе продуктов питания, выращенных и изготовленных в радиусе 100–150 километров от местонахождения потребителя. Подобный подход к питанию еще и способен благотворно повлиять на экономику, оказав значительную поддержку малому бизнесу. Ведь люди охотнее готовы платить за местные продукты, так как больше доверяют локальным фермерам и производителям.

Ускорение роботизации

Ситуация с коронавирусом способна простимулировать процесс роботизации. В частности, беспилотные технологии станут активнее использоваться для доставки грузов, а роботы быстрее научатся доставлять заказы до жилища покупателей. На многих производствах, где процесс роботизации все еще частично сопряжен с работой человека, смелее будут переходить на исключительно роботизированные процессы. Специалист же при этом сможет управлять ими, находясь дома.



В сельском хозяйстве роботизация может показать одну из самых высоких динамик роста. Если сегодня в мире трудится несколько десятков тысяч агророботов, то уже к 2024 году их количество может перевалить за полмиллиона.

Вывод

По оценке руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова, перечисленные тренды могут способствовать запуску процессов, знаменующих собой конец истории города как главного и единственного центра современной жизни. «С завершением турбулентного периода у людей появится больше желания и возможностей для переезда в сельскую местность. Государство может ускорить процесс, поощряя развитие соответствующих технологий, инфраструктуры и программ обучения и переквалификации кадров», — резюмирует Андрей Дальнов.