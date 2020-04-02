Россельхозбанк расширил возможности дистанционного обслуживания для бизнеса

Россельхозбанк внедрил новые возможности использования системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для клиентов малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе для компаний – участников внешнеэкономической деятельности.

Изменения учитывают сложившуюся ситуацию с распространением коронавируса и позволяют проводить операции по аккредитивам без посещения офисов Банка. Так, клиенты теперь могут направлять в Банк заявление на открытие или изменение условий аккредитива в режиме онлайн, сводя к нулю потерю времени. Кроме того, в своей системе ДБО Россельхозбанк предоставил возможность за считанные секунды сформировать и направить официальное согласие на оплату либо отказ от оплаты документов по аккредитиву, в которых Банком были обнаружены расхождения.

«Новшества не только ускоряют документооборот, создают нашим клиентам комфортные условия работы и способствуют увеличению количества операций, но и обеспечивают информационную безопасность, а также снижают количество ошибок при осуществлении операционной деятельности, — отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин. — Не посещая офисы Банка и экономя тем самым свое время, клиенты могут получить качественные услуги в режиме онлайн, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса. Россельхозбанк заботится не только об удобстве, скорости и безопасности сервисов, но и старается снизить возможные риски для здоровья своих клиентов».

Сегодня система ДБО Россельхозбанка – это не просто удобный интернет-банк для компаний, но и высокотехнологичные сервисы, упрощающие деятельность клиентов. Учитывая современные тенденции, Банк постоянно стремится улучшать свои продукты и услуги с заботой о своих клиентах, уделяя особое внимание компаниям – участникам ВЭД.

Среди основных преимуществ использования ДБО — удобство управления счетами из любой точки мира, проведение транзакций в режиме 24/7, простота отслеживания платежей и использование облегченных сервисов для совершения выплат работникам предприятий.

Тарифы за установку и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» размещены на официальном сайте Банка www.rshb.ru, а также на соответствующих страницах региональных филиалов.

Для получения консультации по вопросам подключения и работы системы ДБО можно обратиться в подразделение Банка или по телефону 8-800-200-02-90 (звонок по России бесплатный).