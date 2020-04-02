Новости

В России число заразившихся коронавирусом достигло 3548 человек

2 апреля 2020

Читайте также:

В Ангарске закрыли парикмахерскую, которая не приостановила работу из-за коронавируса
2 апреля 2020
Строительство крупных объектов в регионе из-за коронавируса остановлено не будет
2 апреля 2020

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 771 до 3548 человек.

В Иркутской области на 2 апреля официально подтверждены 7 случаев заражения., в соседней Бурятии – 30.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (550)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
«Переживём и не этот конец света». Иркутяне сочинили «Гимн Самоизоляции» во время коронавируса
Как вернуть деньги за авиабилеты? Авиакомпании ищут способы обмена за сорвавшиеся перелёты
В Иркутской области на 2 апреля подтверждено семь случаев коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании