«Газпром» намерен инвестировать около 800 млрд рублей в обустройство Ковыктинского месторождения

ПАО «Газпром» выделит деньги на компенсацию нанесенного ущерба областным и муниципальным дорогам в рамках реализации инвестиционных проектов на базе Ковыктинского месторождения. Восстановить планируется более 700 км дорог на севере Иркутской области. Об этом стало известно сегодня на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева и директора Филиала ООО «Газпром Инвест» «Иркутск» Павла Шкитина.

- «Газпром» - наш стратегический партнер. Иркутская область заинтересована в сотрудничестве: у нас богатые природные ресурсы, есть крупные промышленные предприятия. Также для нас актуален вопрос газификации, - сказал в начале встречи Игорь Кобзев.

Павел Шкитин сообщил, что в ближайшие пять лет «Газпром» готов инвестировать около 800 млрд рублей в проект обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения и строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского.

- По Ковыкте мы уже приступили к работам. В этом году планируем освоить 100 млрд рублей. Летом готовы начать строительство линейной части магистрального газопровода «Сила Сибири». Его протяженность 800 км, 600 из которых проходит по территории Иркутской области. Для ведения работ потребуется реконструкция и усиление ориентировочно 700-800 км дорог и шести мостов, - рассказал Павел Шкитин.

В настоящее время проводится работа с собственниками дорог по заключению соглашений для последующего финансирования и производства реконструкции, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.