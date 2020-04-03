«Алиса, подбери кредитную карту»: Райффайзенбанк запускает свой навык для виртуального помощника

Пользователи сервисов «Яндекс» могут узнать о продуктах Райффайзенбанка, подобрать кредитную карту и оставить заявку на звонок менеджера банка, просто поговорив с «Алисой». Райффайзенбанк разработал и запустил новый навык для голосового помощника, которым пользуются более 45 млн россиян1.

«Разговорные AI становятся частью все большего числа девайсов и стремительно набирают популярность среди пользователей во всем мире, меняя в том числе и потребительские привычки. Мы также отмечаем тренд на рост популярности голосового ввода, поэтому планируем развивать это направление. Наша цель — сделать так, чтобы продукты и услуги были доступны клиентам в тех каналах, где им удобно», — пояснил Илья Щиров, ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.

Что умеет навык «Райффайзенбанк»

Активировав голосового помощника на любом устройстве (станция, навигатор, мобильный телефон, в браузере и пр.), нужно просто сказать: «Алиса, запусти навык Райффайзенбанк».

Алиса теперь умеет отвечать на общие вопросы клиентов про продукты банка: потребительские кредиты, дебетовые и кредитные карты, инвестиционные продукты. Кроме того, Алиса научилась подбирать кредитную карту, исходя из пожеланий и предпочтений клиента. Она задаст пользователю ряд вопросов, например, что ему интереснее, мили или бонусные баллы, и исходя из ответов, предложит наиболее подходящий продукт (Travel Rewards или карту «110 дней»).

Чтобы завершить оформление заявки, Алиса попросит пользователя дать согласие на обработку персональных данных, уточнит имя и номер телефона. В ближайшее время с клиентом свяжется сотрудник банка, чтобы оформить продукт.

Навык будет расширяться, и в перспективе Алиса сможет помочь с персональным выбором дебетовых карт, накопительных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

Что «под капотом»

Навык Алисы был создан совместной командой разработки банка и платформы вендора. Развитием направления будет заниматься Райффайзенбанк. Реплики голосового помощника и стиль общения проработаны командой контакт-центра банка исходя из опыта консультирования клиентов по продуктам и позиционирования бренда Райффайзенбанка.