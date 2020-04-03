Дальневосточный банк сообщил о мерах поддержки заемщиков, пострадавших от коронавируса

Дальневосточный банк принимает меры по поддержке заемщиков — физических и юридических лиц, пострадавших от пандемии коронавируса. Так, клиенты Банка могут обратиться с заявлением об изменении условий кредитного договора, выбрав удобный для себя способ отправки необходимых документов:

— через ibank — для юридических лиц, Интернет-офис/ Мобильный офис — для физических лиц;

— по электронной почте на адрес kredit@dvbank.ru.

В качестве темы сообщения необходимо указать «Поддержка при коронавирусе». Специалисты Банка свяжутся с вами в течении суток с даты обращения.

Необходимые документы:

Клиентам-физическим лицам с подтвержденным наличием COVID-19, а также находящимся на карантине или понесшим иной ущерб, связанный с пандемией COVID-19, может быть предоставлена отсрочка погашения кредитных обязательств сроком до 6 месяцев. Для этого необходимо:

заполнить заявление (возможно заполнение от руки);

направить документы, подтверждающие факт негативного влияния COVID-19, одновременно с заявлением или в течение 30 дней с даты обращения (подачи заявления).

Клиентам-юридическим лицам может быть предоставлена отсрочка погашения кредитных обязательств сроком до 6 месяцев. Для этого необходимо:

заполнить заявление (возможно заполнение от руки).

По возникающим вопросам вы можете обратиться в информационный центр Дальневосточного банка по телефону 8-800-555-2205 (звонок по России бесплатный) или задать вопрос на сайте банка.