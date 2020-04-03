Россельхозбанк готов к выдаче льготных потребительских кредитов жителям села в Иркутской области

27 марта 2020 года Россельхозбанк первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче потребительского кредита без обеспечения для жителей села по льготной ставке от 3% годовых. Данный инструмент является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Льготный кредит дает возможность жителям Иркутской области с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

Данный кредит – целевой. Жители села могут использовать его, чтобы приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства по договорам подряда также можно направить на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях.

Клиент может гасить кредит дифференцированными или аннуитетными платежами. Также заемщик в праве полностью или частично досрочно погасить кредит без комиссии.

Ранее, 3 марта, Россельхозбанк также первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства на выдачу льготной сельской ипотеки и приступил к реализации этой программы.

«Льготное кредитование, один из ключевых инструментов реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». С начала марта в работу запущен проект «сельская ипотека» с льготной ставкой 2.7% годовых, который уже сейчас показал свою эффективность в нашем регионе. Потребительский кредит, в свою очередь, поможет жителям отдаленных районов благоустроить свое жилье, повысить комфорт проживания на селе. Условия льготного кредитования полностью отвечают целям Банка - комплексно и системно улучшать жизнь в сельской местности: обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе», - прокомментировала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.