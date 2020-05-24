Опять больше сотни: 1194 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области

По данным на 24 мая, в регионе подтверждены 1194 случая заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за сутки опять больше сотни – 116. Большая часть заболевших, 60 человек, вахтовики.

Всего за период эпидемии в регионе госпитализировано 952 (+116 за последние сутки) человека, из них 105 (+33) из обсерваторов и 456 (+60) вахтовиков, 225 (+6) человек выздоровели. 17 человек скончалось: восемь от COVID-19, девять от заболеваний, не связанных с COVID-19. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Если всю неделю негативные новости приходили из Усть-Кута и Бодайбо, где в вахтовых поселках обнаружили коронавирус, то вчера очаг заболевания был выявлен в общежитии Марковского муниципального образования Иркутского района. Заболели 97 вахтовиков. У многих болезнь протекает в легкой форме, они находятся по месту проживания. Глава региона Игорь Кобзев распорядился обеспечить для них питание и охрану объекта, чтобы исключить контакты.