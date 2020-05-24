В Иркутске 55 новых случаев коронавируса – максимальный суточный прирост за всю эпидемию

Коронавирус обнаружен в 30 районах Иркутской области, об этом свидетельствует карта распространения на 24 мая. Из 116 новых случаев в регионе за минувшие сутки большая часть подтверждена в Иркутске (+55), Усть-Куте (+24), в Иркутском районе (+12) и в Братске (+11). Впервые коронавирус обнаружен у двух человек в Нижнеудинском районе. Также новые случаи подтверждены в Бодайбо (+4), Усть-Удинском районе (+3), по одному случаю – в Усолье, Киренске, Шелехове, Боханском и Слюдянском районах.

По данным на 24 мая, в регионе подтверждены 1194 случая заболевания коронавирусной инфекцией, прирост по-прежнему на очень высоком уровне – 116 заболевших. Большая часть заболевших, 60 человек, вахтовики.

В Иркутске, где находится основной очаг инфекции в регионе, прирост – 55 за последние сутки – намного выше нормы. Большая часть из них приходится на вахтовиков (23 человека из обсерваторов) и 18 человек, которые прибыли из Киренского района. В областном центре на 24 мая подтверждены 504 случая заражения: 273 (+28) заразились через контакты внутри региона, 18 человек прибыли из Киренского района, три человека привезли вирус из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и Таиланда, один – из Камчатки, 52 (+23) человека – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 35 (+23) вахтовиков, 139 (+4) человек выздоровели, шесть скончались от COVID-19, восемь – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

В Усть-Куте, где находится второй очаг инфекции, обнаружено 24 новых случая за сутки, всего за период эпидемии 242: из них 226 человек прибыли на вахту, 10 заразились через местные контакты, 5 человек выздоровело, один умер от COVID-19.

В Иркутском районе, где находится третий очаг, за последние сутки обнаружены 12 новых случаев. Всего подтверждены 202 случая: 182 заразились через местные контакты, из них 105 вахтовиков, по одному привезли из Москвы и Якутии, 18 выздоровели.

В Иркутске на стройке пресекли массовое заражение коронавирусом. В микрорайоне Ново-Ленино задержано и доставлено на лечение 90 человек, контактировавших с заражёнными COVID-19. Все они знали о контакте, но поехали на заработки. Эта группа людей проживает в общежитии в рабочем посёлке Маркова, где выявили очаг инфекции. У всех жителей, а это 291 человек, начали брать анализы, но 90 человек решили скрыться и отправились на работу с постоянным проживанием - на стройку. Уехавших обнаружили в тот же день. Были проведены тесты, которые показали, что больше половины работников больны, причём бессимптомно. Сейчас их отправили на лечение по месту жительства. Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил организации, которые привлекают на работу людей с подозрением на коронавирус, наказывать.

По данным на 24 мая, в России за сутки выявлены 8599 заразившихся коронавирусом, всего – 344481. За сутки скончались 153 человека, общее число погибших достигло 3541. В соседнем Красноярском крае – 3265 заболевших (+146 за сутки), в Бурятии – 1143 (+19).