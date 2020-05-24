Вопиющий факт: В Иркутске на стройке пресекли массовое заражение коронавирусом

В Иркутске на одной из строек в Ново-Ленино задержали и доставили на лечение 90 человек, контактировавших с заражёнными COVID-19. Все они знали о контакте, но поехали на заработки.

Эта группа людей проживала в общежитии в рабочем посёлке Маркова, где был выявлен очаг инфекции. У всех жителей, а это 291 человек, начали брать анализы, но 90 человек решили скрыться и отправились на работу с постоянным проживанием - на стройку. Она расположена в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Уехавших обнаружили в тот же день. Были проведены тесты, которые показали, что больше половины работников больны, причём бессимптомно. Сейчас их отправили на лечение по месту жительства.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил организации, которые привлекают на работу людей с подозрением на коронавирус, наказывать.

- Наша задача - изолировать заболевших и контактных лиц. В общежитии посёлка Маркова подготовлены условия для лечения, есть врачи, необходимые лекарства, теперь его круглосуточно охраняет полиция, выйти оттуда невозможно. При ухудшении состояния больных госпитализируют в Иркутскую областную инфекционную больницу, - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Сейчас в общежитии находится 157 заболевших коронавирусной инфекцией. Начат розыск людей, которые контактировали со сбежавшими из общежития в Маркова. Среди них могут быть водители автобусов, таксисты, работники магазинов.



- Сегодня мы имеем дело с вопиющим фактом, когда подрядная организация, нарушая все нормы санитарного законодательства, берёт на работу на объект людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Сейчас всю группу мы принудительно отправляем обратно в карантинную зону. Здесь присутствуют все службы, в том числе министерство здравоохранения Иркутской области, полиция, прокуратура. Если нужно решение суда, то оно будет. Других вариантов нет, - сказал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев напомнил, что за распространение и умышленное заражение коронавирусной инфекции предусмотрена, в том числе, уголовная ответственность.Также стало известно, что многие из работников стройки являются гражданами других государств. Специалисты миграционной службы проверят их право находиться и работать в России. К нарушителям будут приняты меры в соответствии с законодательством.

По данным на 24 мая, в регионе подтверждены 1194 случая заболевания коронавирусной инфекцией, прирост по-прежнему на очень высоком уровне – 116 заболевших. Большая часть заболевших, 60 человек, вахтовики.