Выпускники Приангарья примут участие во всероссийской акции «Последний звонок -2020»

Организует акцию Минпросвещения РФ, она пройдет 25 мая и будет направлена на поддержку выпускников страны в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщают в областной администрации.

Совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников Министерство просвещения РФ организует масштабный онлайн-марафон в сообществе ведомства ВКонтакте. Вся информация о нём размещается на официальном сайте ведомства в специальном разделе «Последний звонок – 2020». Там же у посетителей будет возможность позвонить в виртуальный звонок.

25 мая в 15.00 по местному времени онлайн-марафон откроет Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Затем выступят педагоги и учащиеся из всех регионов страны. В соцсети ВКонтакте каждый выпускник сможет поделиться воспоминаниями о школьных годах. Пользователи примерят праздничные маски, получат предсказание о будущей профессии и смогут отправить открытки одноклассникам и педагогам.

По хэштегу #последнийзвонок2020 истории попадут в специальный блок в новостной ленте — можно будет посмотреть, как проводят этот день выпускники по всей стране. Под хэштегом #СпасибоУчителям выпускники разместят видеоролики с благодарностями педагогам за их труд. На память о своём выпуске можно будет создать онлайн-виньетку класса, выложив фото с одноклассниками и классным руководителем под единым хэштегом #МойКласс2020, а в TikTok записать видеоролики #КпраздникуГотов.

Одной из ярких акций станет флешмоб «Наш последний звонок», готовящийся совместно с телеканалом «Россия-1» и вечерним шоу Андрея Малахова.

Каждый выпускник этого года в 16:00 (время иркутское) может выйти на балкон и позвонить в колокольчик. Телевизионная версия флешмоба выйдет в рамках вечернего шоу 30 мая в 17.55 на канале «Россия-1».