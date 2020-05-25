Более 1300 случаев коронавируса подтверждены в Иркутской области

По данным на 25 мая, в регионе подтверждены 1306 случая заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за сутки опять больше сотни – 112 человек, больше половины из них вахтовики.
Всего за период эпидемии в регионе госпитализировано 1050 (+112 за последние сутки) человека, из них 106 (+1) из обсерваторов и 512 (+60) вахтовиков, 239 (+14) человек выздоровели. 17 человек скончалось: восемь от COVID-19, девять от заболеваний, не связанных с COVID-19. Такие данные предоставил оперативный штаб.
Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия вышла на «уверенное плато» по заболеваемости коронавирусом, в Иркутской области ситуация обратная. Обстановка ухудшается: последние несколько дней суточный прирост увеличивается и составляет не менее сотни зараженных за день.
Самые крупные очаги инфекции находятся сейчас в Иркутске, Усть-Куте и Иркутском районе, вирус зафиксирован в 30 районах региона.
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Вчера стало известно о вопиющем факте нарушения правил распространения инфекции в регионе. В Иркутске на стройке пресекли массовое заражение коронавирусом. В микрорайоне Ново-Ленино задержали и доставили на лечение 90 человек, контактировавших с заражёнными COVID-19. Все они знали о контакте, но поехали на заработки. Эта группа людей проживает в общежитии в рабочем посёлке Маркова, где выявили очаг инфекции. У всех жителей, а это 291 человек, начали брать анализы, но 90 человек решили скрыться и отправились на работу с постоянным проживанием - на стройку. Уехавших обнаружили в тот же день. Были проведены тесты, которые показали, что больше половины работников больны, причём бессимптомно. Сейчас их отправили на лечение по месту жительства. Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил наказывать организации, которые привлекают на работу людей с подозрением на коронавирус.