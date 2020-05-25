Более 1300 случаев коронавируса подтверждены в Иркутской области

По данным на 25 мая, в регионе подтверждены 1306 случая заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за сутки опять больше сотни – 112 человек, больше половины из них вахтовики.

Всего за период эпидемии в регионе госпитализировано 1050 (+112 за последние сутки) человека, из них 106 (+1) из обсерваторов и 512 (+60) вахтовиков, 239 (+14) человек выздоровели. 17 человек скончалось: восемь от COVID-19, девять от заболеваний, не связанных с COVID-19. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия вышла на «уверенное плато» по заболеваемости коронавирусом, в Иркутской области ситуация обратная. Обстановка ухудшается: последние несколько дней суточный прирост увеличивается и составляет не менее сотни зараженных за день.

Самые крупные очаги инфекции находятся сейчас в Иркутске, Усть-Куте и Иркутском районе, вирус зафиксирован в 30 районах региона.



Вчера стало известно о вопиющем факте нарушения правил распространения инфекции в регионе. В Иркутске на стройке пресекли массовое заражение коронавирусом. В микрорайоне Ново-Ленино задержали и доставили на лечение 90 человек, контактировавших с заражёнными COVID-19.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил наказывать организации, которые привлекают на работу людей с подозрением на коронавирус.

Все они знали о контакте, но поехали на заработки. Эта группа людей проживает в общежитии в рабочем посёлке Маркова, где выявили очаг инфекции. У всех жителей, а это 291 человек, начали брать анализы, но 90 человек решили скрыться и отправились на работу с постоянным проживанием - на стройку. Уехавших обнаружили в тот же день. Были проведены тесты, которые показали, что больше половины работников больны, причём бессимптомно. Сейчас их отправили на лечение по месту жительства.