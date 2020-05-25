Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май

Банк УРАЛСИБ отменил взимание минимальной фиксированной ставки за май 2020 г. по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов. Ранее аналогичное решение было принято в апреле - в целях поддержки клиентов Банка, столкнувшихся со снижением клиентского потока в период режима самоизоляции.

Банк УРАЛСИБ реализует целый комплекс мер поддержки для клиентов сегмента малого бизнеса. В том числе предлагается упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Воспользоваться ими может предприниматель - заемщик Банка в сегменте малого бизнеса любой отрасли. Условия по кредитным каникулам предусматривают возможность отсрочки до 9 месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 8 (800)-700-77-16.