Новости

К первому этапу снятия ограничений готовы 44 региона – Роспотребнадзор

25 мая 2020

Об этом заявила глава ведомства – Анна Попова. Чуть менее двух недель назад благоприятная ситуация для ослабления карантина была лишь в девяти субъектах, передает РБК.

Читайте также:

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать уже осенью
2 июня 2020
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
2 июня 2020

«44 субъекта — больше половины в России — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — отметила она.

Готов ли регион к смягчению карантина, оценивается по особому показателю — так называемому коэффициенту распространения, пояснила Попова. Он равен количеству людей, которых один заболевший может заразить до того, как его изолируют.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1526)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании