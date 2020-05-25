К первому этапу снятия ограничений готовы 44 региона – Роспотребнадзор

Об этом заявила глава ведомства – Анна Попова. Чуть менее двух недель назад благоприятная ситуация для ослабления карантина была лишь в девяти субъектах, передает РБК.

«44 субъекта — больше половины в России — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — отметила она.

Готов ли регион к смягчению карантина, оценивается по особому показателю — так называемому коэффициенту распространения, пояснила Попова. Он равен количеству людей, которых один заболевший может заразить до того, как его изолируют.