Банк «Открытие» с 1 июня меняет условия по накопительным счетам

С 1 июня 2020 года банк «Открытие» меняет ставки в рублях по накопительным счетам «Моя копилка» и «Копилка». С указанного срока разместить средства в «Открытии» можно будет под 4,5% годовых на счете «Моя копилка» и под 4% годовых на счете «Копилка». Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.
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Банк «Открытие» с 1 июня меняет условия по накопительным счетам25 мая 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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