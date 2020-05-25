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Банк «Открытие» с 1 июня меняет условия по накопительным счетам

25 мая 2020

С 1 июня 2020 года банк «Открытие» меняет ставки в рублях по накопительным счетам «Моя копилка» и «Копилка». С указанного срока разместить средства в «Открытии» можно будет под 4,5% годовых на счете «Моя копилка» и под 4% годовых на счете «Копилка». Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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