Сбербанк предоставит кредит компании «Новый город» на строительство ЖК BOTANICA

Байкальский банк Сбербанка предоставит кредит в размере 3,6 млрд рублей на строительство ЖК BOTANICA в Иркутском районе. 25 мая подписан пакет документов об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на строительство 1,2, 3,4 очереди микрорайона. Застройщиком нового жилого комплекса является АО Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город».

Комплекс BOTANICA строится в экологически чистой зоне, где нет промышленности и предприятий, территориально относится к Марковскому МО Иркутского района, общая площадь участка строительства составляет 7,5 га. Будущий ЖК в пригороде Иркутска состоит из 11 многоквартирных домов, из них – семь панельных 9-ти этажных многоквартирных дома (21 блок-секция) и четыре монолитные башни высотой 15 и17 этажей. Все здания будут произведены на домостроительном комбинате компании «Новый город» по современным технологиям модернизированной 135-серии, разработанной с учетом всех норм безопасности, улучшенными теплотехническими характеристиками и выполнением условий по сейсмоустойчивости для Иркутской области. Общее количество квартир ЖК – 1533.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Новая кредитная линия, открытая сегодня Сбербанком для иркутского застройщика «Новый город» - это новый этап в строительной индустрии нашего региона. Проект предполагает возведение комфортного жилья в Иркутском районе, где будет создан органичный симбиоз – территориальная близость ко всем городским возможностям Иркутска и при этом – экологически комфортные условия для проживания, свежий воздух, живая природа, своеобразное жизнеустройство комплекса. Важно и то, что это проект банковского финансирования с использованием механизма эскроу-счетов , а значит – вложения дольщиков, решивших приобрести квартиры в новом ЖК на этапе строительства ,гарантированно защищены ».

Александр Битаров, Председатель Совета Директоров АО СЗ «Финансово-строительная компания «Новый город»:

«Наша компания является давним партнером Сбербанка, новый совместный проект – это новый этап развития нашего сотрудничества. Известно, что Иркутск является традиционно растущим по числу населения городом, но при этом жители области с каждым годом предъявляют к строительной индустрии повышенные требования к строящимся домам. Людям важен и комфорт, и экологичность, и безопасность, и развитая инфраструктура , и креативность будущих микрорайонов. И совместно со Сбербанком «Новый город» в ЖК BOTANICA воплотит в жизнь все эти мечты будущих новоселов. Сегодня мы скрепили подписями старт строительства».

В рамках проекта, возводимого в п. Маркова, также запланировано строительство административного здания, в монолитных жилых домах предусмотрены помещения под коммерческую недвижимость- магазины, детские центры, аптеки, спортивные клубы. Запланировано и строительство детского сада на 220 мест, под его строительство ФСК «Новый город» выделила земельный участок площадью 0,8 га. По генплану на территории будущего комплекса будут расположены спортивные и тематические площадки, зоны отдыха, которые должны отражать основную тему ботаники - «Бульвар Сибирских трав», «Травяной сквер», «Аллея Байкальских эндемиков», «Ягодная поляна», Двор-парк, двор-бульвар, двор-сад. В этих зонах будут высажены многолетние сибирские эндемики.

Завершение строительства ЖК BOTANICA планируется в 2023 году. Байкальский банк Сбербанка в данный момент участвует в финансировании 13 проектов по возведению жилья в Иркутске и Иркутском районе.